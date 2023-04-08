В Госдуме предложили создать дружины для защиты от диверсантов Депутат ГД Гусев предложил создать в приграничных районах дружины для защиты от диверсантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев предложил создать в приграничных районах вооруженные народные дружины для защиты местного населения от украинских диверсантов, сообщает URA.RU. По его мнению, такие формирования могут находиться в подчинении у МВД или Минобороны.

Нужно создавать такие народные дружины, отряды самообороны. Людей идти туда нужно мотивировать. Может быть, это будут отгулы, может быть, это будут доплаты какие-то. Их надо организовывать. Эта задача, конечно, власти и наших Вооруженных сил. Можно сделать при полиции, чтобы помогать наводить порядок, — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что люди, входящие в состав таких дружин, должны иметь навыки обращения с огнестрельным оружием. Им придется противостоять обученным украинским военным, поэтому они должны уметь защищать и себя, и других.

Гусев добавил, что если власти регионов не займутся подготовкой таких дружин, то население начнет делать это самостоятельно. В качестве примера он привел Донбасс, где в 2014 году начали создаваться отряды самообороны для противодействия ВСУ.

Ранее сообщалось, что группа из 15 украинских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Им помешали российские военные и пограничники ФСБ. Под огнем артиллерии диверсанты отступили с потерями.