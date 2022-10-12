В Госдуме предложили создать должность военного омбудсмена Фракция «Новые люди» в Госдуме предложила создать должность военного омбудсмена

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли на рассмотрение парламента законопроект о создании института по защите прав военнослужащих и военнообязанных, а также о введении должности военного омбудсмена, говорится на сайте партии. Авторами инициативы выступили ее лидер Алексей Нечаев, вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков и зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева. Они пояснили, что такое предложение является ответом на многочисленные обращения граждан, связанные с неправомерным призывом на службу в рамках частичной мобилизации.

Существующего института гражданских омбудсменов явно недостаточно. <...> Если мобилизуемые и призываемые на фронт будут уверены в своих правах, это не только успокоит общество, но и повысит боеспособность и эффективность войск, — заявил Нечаев.

По мнению авторов инициативы, должность военного омбудсмена должна заключаться в создании эффективных механизмов по защите прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных, а также совершенствовании законодательства в этом направлении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ошибки в ходе объявленной частичной мобилизации были замечены многими, и потому в настоящее время принимаются меры по наведению порядка в этой системе. Таким образом он отреагировал на слова Генпрокурора РФ Игоря Краснова о том, что существующую в России мобилизационную систему необходимо модернизировать.