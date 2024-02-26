В Госдуме предложили создать базу неизвестных пациентов Депутат Леонов: база неизвестных пациентов поможет находить пропавших людей

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В России необходимо создать базу неизвестных пациентов, это позволит проще находить бесследно пропавших людей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что уже имеющиеся инструменты не всегда действенны во время поисков.

Такая база нужна для эффективного поиска пропавших людей, потому что в их числе есть определенный сегмент граждан, найти которых сегодня невозможно с помощью других уже имеющихся инструментов. В первую очередь речь идет о пожилых людях. <...> Не исключены и ошибки врачей скорой, которые в силу своей работы часто заполняют документы <...> на ходу, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, точных данных о количестве таких пациентов нет. Так, часть из них направляют в специальные учреждения. Количество безымянных захоронений в год при этом составляет около 20 тысяч. Леонов уточнил, что база должна быть доступна неограниченному числу лиц. Второй доступ, с подробной информацией и фотографиями, необходимо открыть правоохранителям и участникам поисковых отрядов, считает парламентарий.

Психолог Анастасия Валуева ранее предупредила, что дети склонны сбегать из дома из-за конфликтов в семье. По ее словам, часто детям, склонным к бродяжничеству, не хватает поддержки и принятия со стороны родителей.