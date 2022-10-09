В Госдуме предложили создать агентство по делам одиночества Замглавы ЛДПР в Госдуме Леонов предложил создать агентство по делам одиночества

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов предложил создать агентство по делам одиночества, в котором россиянам будут оказывать психологическую помощь. В разговоре с РИА Новости депутат отметил важность этой инициативы, поскольку это позволит избавиться от негативных ассоциаций в вопросе получения первичной психологической помощи. По словам Леонова, подобные программы уже зарекомендовали себя в Великобритании и Японии.

Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать агентство по делам одиночества. Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача — разрабатывать программы психологической поддержки граждан, — заявил Леонов.

Депутат также сослался на статистику Минздрава, согласно которой более 5 млн россиян страдают психическими расстройствами. По его словам, тяжелые формы психических заболеваний есть лишь у малой доли от этого числа, однако бессонница, депрессия, рассредоточенность — это ненормальное состояние психики.

Ранее заслуженный врач России Владимир Круглый сообщил, что в России к 2025 году создадут систему психологической помощи студентам и преподавателям вузов. Такая служба помощи поможет выявить молодых людей с психологическими проблемами и предотвратить переход этих расстройств в психические заболевания.