В ГД предложили сообщать о долгах усопшего до вступления в наследство Депутаты ГД Костенко и Демченко предложили сообщать о долгах усопшего до вступления в наследство

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Нотариусов могут обязать предупреждать родственников о долгах усопшего до вступления в наследство, такой законопроект предложили депутаты Госдумы Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко. Документ внесут на рассмотрение 5 июля с учетом доработок после замечаний федеральных ведомств. Костенко рассказала «Парламентской газете», что инициатива должна защитить людей: наследники смогут заранее определить, будет ли им выгодно отказаться от имущества или получить его.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заметила, что проблемы могут возникнуть, когда наследниками являются несовершеннолетние. Принятие наследства может оказаться для них невыгодным.

При наличии подобных непогашенных обязательств принятие наследства может служить вопреки интересам несовершеннолетнего наследника, — подчеркнула Львова-Белова.

Чтобы нотариусы смогли информировать о долгах умершего, они будут получать необходимые справки в банках и бюро кредитных историй. Законопроект предполагает, что нотариус должен будет в течение трех дней изучить отчет, а в случае наличия у умершего долгов уведомить об этом наследников в течение шести месяцев со дня открытия дела.

Концепцию проекта поддержало Министерство юстиций. В ведомстве предложили также доработать ее, обеспечив электронное взаимодействие между нотариусами и участниками финансового рынка. Это связано с тем, что сейчас бюро кредитных историй предоставляет информацию в ответ на заказные письма. Данное замечание учли в новой версии законопроекта.

Адвокат Александр Инютин ранее предупредил, что наличие завещания или дарственной в некоторых случаях не дает стопроцентной гарантии получения наследства по этому документу. По его словам, согласно закону, право на гарантированную долю в имуществе своих близких родственников имеют их нетрудоспособные дети, а также родители-пенсионеры.