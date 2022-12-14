В Госдуме предложили сократить сроки рассмотрения обращений по теме СВО Депутаты предложили сократить до 5 дней рассмотрение вопросов по защите интересов военных

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Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в среду, 14 декабря, на рассмотрение Госдумы законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений по защите интересов военных, в том числе в ходе СВО. Сроки рассмотрения таких обращений планируется сократить с 30 до 5 дней, сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Согласно пояснительной записке, документ нацелен на более оперативное реагирование со стороны госорганов и должностных лиц на обращения, «содержащие информацию о фактах возможных нарушений законодательства РФ об обороне, о мобилизационной подготовке и мобилизации, о воинской обязанности и военной службе».

Авторы законопроекта считают, что он обусловлен необходимостью своевременной защиты и восстановления прав и законных интересов военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Лидер фракции Сергей Миронов отметил, что от сроков решения органами власти конкретной проблемы подчас зависит чья-то жизнь, чем и вызвана потребность в данной инициативе.

Ранее жителя Санкт-Петербурга Кирилла Березина, призванного на военную службу в рамках мобилизации, перевели в тыловую воинскую часть после отказа идти на передовую. Де-юро за молодым человеком сохранится статус мобилизованного, но по факту он будет заниматься ремонтом военной техники в части под Лугой Ленинградской области.