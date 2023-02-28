В Госдуме предложили сократить сроки признания военных пропавшими без вести Депутат Нилов предложил сократить сроки признания военных пропавшими без вести с двух лет до полугода

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Зона проведения СВО

В Госдуме предложили сократить срок, после которого военнослужащий признается пропавшим без вести, с двух лет до полугода, сообщает «Парламентская газета».Член фракции ЛДПР в Госдуме и один из авторов инициативы Ярослав Нилов пояснил, что это позволит семьям бойцов СВО быстрее получать полагающиеся выплаты от государства. Он также выразил уверенность, что законопроект вскоре будет поддержан остальными депутатами.

Эти предложения являются межфракционной инициативой. И уверен, что они в скором времени будут поддержаны Госдумой, — считает Нилов.

Инициативу депутатов рассмотрят на выездном заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, которое пройдет 28 февраля в Великом Новгороде. В пояснительной записке к документу уточнили, что разработка законопроекта связана с проведением специальной военной операции.

На данный момент «без вести отсутствующим» человека могут признать лишь спустя два года с момента его исчезновения в зоне вооруженного конфликта, при этом умершим его будут считать только спустя два года после окончания боевых действий, уточнило издание. Для семей пропавших в ходе спецоперации бойцов это создает трудности в вопросах получения компенсаций и выплат от государства, которые могут достигать до пяти млн рублей, не считая ежемесячных пособий. Помимо сокращения сроков признания людей пропавшими без вести, поправки депутатов в Гражданский кодекс России предполагают, что сроки признания военнослужащего умершим будут устанавливаться вне зависимости от окончания СВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что власти столицы обязательно выполнят поставленную президентом Владимиром Путиным задачу — помочь участникам СВО и их семьям в скорейшем возвращении к мирной жизни. Он заверил, что ближайшее время подпишет соответствующий указ.