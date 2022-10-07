В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для жен мобилизованных ЛДПР подготовила законопроект о сокращении рабочего времени женам мобилизованных

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Фракция ЛДПР подготовила законопроект о сокращении рабочей недели женам мобилизованных с 40 до 35 часов. Это коснется женщин, у которых есть хотя бы один ребенок, сообщают «Известия».

Зарплата при этом будет сохранена в полном объеме. Документ планируют внести на рассмотрение в нижнюю палату уже на следующей неделе. Также у жен мобилизованных появится возможность взять дополнительный отпуск на 14 дней без сохранения зарплаты. Депутаты считают, что детям, чьи отцы находятся в зоне спецоперации, требуются внимание и поддержка. Но график работы матерей и других членов семьи чаще всего не позволяет уделять детям много внимания.

В это непростое время женам и родственникам необходимо больше времени на детей, для их психологической поддержки, особенно сейчас, — заявил один из авторов законопроекта первый замруководителя фракции Сергей Леонов.

Инициативу поддержал Союз профсоюзов России. Однако там отметили, что у законопроекта есть свои подводные камни. При рассмотрении законопроекта, считают в организации, надо учесть тех, у кого почасовая оплата, и тех, чей доход связан с периодическими премиями.

Ранее сообщалось, что регионы начали запускать собственные программы поддержки семей мобилизованных. Это назначение дополнительных выплат, субсидий на образование и детские сады и другие.