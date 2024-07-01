В Госдуме предложили сохранить порядок индексации пенсий Нилов: люди привыкли получать прибавку к пенсии с 1 января

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Депутаты предложили не менять уже привычный механизм индексации страховых пенсий, сообщил «Российской газете» глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как один из авторов законопроекта, он заявил, что соответствующий документ будет подан в нижнюю палату парламента.

Нилов напомнил, что в 2019–2024 годах страховые пенсии индексировались раз в год с 1 января. С 2025 года, по его мнению, можно было бы вернуться к действующей ранее системе индексации — с 1 февраля или с 1 апреля.

Но люди уже привыкли получать прибавку к пенсии с 1 января. Поэтому предлагается оставить применяющийся сегодня порядок индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии начиная с 1 января, — подчеркнул Нилов.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов ранее сообщал, что трем категориям россиян с июля увеличат размер пенсионных выплат. В их число вошли работающие пенсионеры, инвалиды и граждане, которым исполнится 80 лет. По его словам все перерасчеты будут проводиться в автоматическом режиме, от граждан не требуется каких-либо активных действий.

По словам эксперта «Народный фронт. Аналитика» Павла Склянчука, под первую за полтора года индексацию тарифов ЖКХ, которая начнется с 1 июля 2024 года, подпадают все виды коммунальных услуг. Однако какие именно услуги подорожают, решает каждый регион. По словам эксперта, при этом сохраняются льготы для ряда категорий граждан.