В Госдуме предложили снизить проходной балл в вузах для будущих агрономов Депутат Оглоблина: проходной балл ЕГЭ для будущих агрономов необходимо снизить

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Проходной балл ЕГЭ в вузах для будущих агрономов и биотехнологов следует снизить в подведомственных Минобрнауки учебных учреждениях, с таким предложением выступила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. В беседе с «Парламентской газетой» депутат привела в пример Аграрный институт Мордовского государственного университета имени Огарева.

У нас есть Аграрный институт Мордовского государственного университета имени Огарева, он подведомственен Минобрнауки, то есть проходной балл там выше, чем в вузах Минсельхоза, — отметила парламентарий.

Она пояснила, что из-за этого выпускники вынуждены переезжать в другие регионы, где они зачастую остаются после получения высшего образования. А Мордовия, которая считается сельскохозяйственным регионом, остается без профессиональных кадров. Соответствующее обращение с предложением снизить проходные баллы для будущих агрономов и биотехнологов депутат направила министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Она также выступила с инициативой давать преимущество при поступлении школьникам, учившимся в специализированных агроклассах.

Сами педагоги говорят, что многие студенты раскрываются в процессе обучения и даже из бывших школьных троечников вырастают высококлассные специалисты, — заключила Огарева.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург ранее предложил изменить условия сдачи ЕГЭ для детей с индивидуальными особенностями, например с дислексией. По его словам, дети с дислексией могут делать по 30–40 ошибок, поэтому для них сокращение этого количества уже является победой.