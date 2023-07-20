В Госдуме предложили снизить НДС на ряд детских товаров

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении НДС на ряд детских товаров до 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей.

НДС может снизиться с 20% до 10% на детскую мебель, автокресла, велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, пеленки, подгузники, соски и бутылочки для вскармливания. В пояснительной записке сказано, что нововведения помогут поддержать потребительский спрос, увеличить темпы роста рынка по каждой товарной группе, а также поддержать семей с детьми.

Ранее сообщалось, что отечественные компании задолжали бюджету России в 2022 году на 545 млрд рублей больше в сравнении с 2021 годом, то есть 2,5 трлн рублей. В большинстве случаев задолженность выросла по НДС из-за задержки уплаты налога.

Дефицит российского бюджета в 2022 году составил 3,3 трлн рублей. В то же время рост совокупной задолженности по доходам не превышает темпа роста поступлений. По данным экспертов, проблемы с уплатой налогов появляются из-за проблем, с которыми сталкиваются компании. Их необходимо решать на месте. Рост или снижение долгов бизнеса перед бюджетом спрогнозировать тяжело.