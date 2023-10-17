В Госдуме предложили снизить цены за штрафную эвакуацию автомобилей Депутат Нилов: цена эвакуации не должна превышать штраф за неправильную парковку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвакуация неправильно припаркованного автомобиля не должна быть дороже суммы штрафа, установленного за такое нарушение, заявил в беседе с «Парламентской газетой» руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он также рассказал о необходимости информировать водителей об эвакуации. Соответствующий законопроект депутат направил на рассмотрение правительства.

Парламентарий напомнил, что сегодня тарифы на штрафную эвакуацию автомобилей устанавливают власти регионов. Так, в Москве за перемещение легкового авто на штрафстоянку владельцу придется заплатить 9450 рублей.

Раньше машины эвакуировали за счет бюджета региона, поскольку это является обеспечительной мерой, но несколько лет назад эти расходы возложили на автовладельцев. Считаю это неправильным: нужно вернуться к практике, когда эвакуацию оплачивает либо полностью регион, либо устанавливает на это тарифы, не превышающие размер штрафа за неправильную парковку, — пояснил законодатель.

Также он рассказал о предложении обязать службы эвакуаторов информировать владельца машины о том, что автомобиль припаркован неправильно, и давать 10–15 минут на его перемещение. Информацию можно передавать по телефону или СМС-сообщением. Штраф в этом случае придется заплатить только за неправильную парковку.

Кроме того, Нилов предложил запретить эвакуацию автомобилей инвалидов. Если такая машина мешает проходу или проезду, ее можно не увозить на штрафстоянку, а просто переместить.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала о необходимости организовать для многодетных семей льготный проезд по платным дорогам. Депутат подчеркнула, что пока многодетные семьи ездят по платным и бесплатным дорогам на общих основаниях.