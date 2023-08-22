В Госдуме предложили штрафовать за публикацию фото и видео работы ПВО Депутат ГД Швыткин: нужно ввести серьезный штраф за публикацию видео работы ПВО

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил штрафовать граждан за публикацию фото и видео работы систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Lenta.ru. Свою инициативу депутат назвал давно назревшей.

Я считаю, что эта мера назрела давно. Я высказываю необходимость введения соответствующей степени ответственности за фото и видео фиксацию ударов по различным воздушным целям противника со стороны наших средств противовоздушной обороны. Поскольку это может выявить местонахождение наших средств ПВО, что может повлиять на действия Вооруженных сил Украины, — пояснил Швыткин.

Депутат добавил, что отрегулировать увеличение ответственности за такие публикации следует на законодательном уровне. Причем штраф не может быть условным. Наказание должно стать достаточно серьезным, поскольку публикация соответствующих фотографий и видеозаписей способна нанести большой ущерб. По мнению Швыткина, штраф должен измеряться «не в одной тысяче рублей и не в десяти».

Ранее Госсовет Крыма предложил ввести штрафы за публикацию фото и видео атак ВСУ на Россию и их последствий. По словам председателя республиканского органа Владимира Константинова, предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей. У Украины исчезла необходимость посылать в страну шпионов, всю информацию разведка получает из соцсетей, объяснил он появление в Крыму такой инициативы.