В Госдуме предложили сделать самокаты шумными и ограничить их скорость Депутат Госдумы Буцкая: электросамокаты необходимо сделать шумными

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Электросамокаты необходимо сделать шумными, а скорость езды следует ограничить до 5–7 км/ч на тротуарах, с таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В беседе с «Парламентской газетой» депутат пояснила, что сейчас средства индивидуальной мобильности (СИМ) движутся слишком тихо, из-за чего и происходят столкновения с пешеходами.

Когда появились первые электромобили, была такая же проблема — никакого звука двигателя. И пешеходы часто попадали под колеса. Поэтому искусственно добавили шум. С самокатами надо поступить так же, — пояснила парламентарий.

По словам Буцкой, скорость движения СИМ не должна быть выше, чем скорость движения пешеходов. С просьбой рассмотреть данные инициативы депутат обратилась в Минтранс. Первый замглавы Андрей Костюк ответил, что предложения актуальны и «будут приняты во внимание».

Тем временем транспортный комплекс Москвы совместно с МВД в настоящее время прорабатывает вопрос идентификации пользователей СИМ, которая позволит обеспечить автоматическую фотовидеофиксацию нарушений. Эксперт по камерам видеофиксации Григорий Шухман отметил, что основной вопрос заключается в том, как реализовать данную инициативу.

Один вариант — идентифицировать по лицу, биометрии. Но на самокатах часто ездят в масках, шлемах, и распознать нарушителя будет проблемой. Второй вариант идентификации — по самому СИМ. Но номера, которые ставят на автомобили или мотоциклы, чтобы их идентифицировать, слишком большие для самоката, — пояснил он.

Шухман усомнился, что технических возможностей хватит, чтобы распознать нарушителей таким образом. Для этого необходимо установить камеры на тротуарах и поработать с самими средствами фотовидеофиксации. Поэтому на данный момент для контроля за пользователями СИМ необходимо подключить сотрудников ДПС, считает эксперт.

Депутаты от ЛДПР ранее внесли в Госдуму законопроект, обязывающий владельцев электросамокатов регистрировать их на портале «Госуслуги». Авторы инициативы предлагают внести соответствующие изменения в закон о государственной регистрации транспортных средств.