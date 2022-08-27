В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем Депутат Хамзаев направил в Минтруд предложение сделать 1 сентября выходным днем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 сентября необходимо сделать выходным днем, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев, направивший соответствующее предложение Министерству труда. По мнению парламентария, этот день похож на «эстафету» для родителей, передает РИА Новости.

Мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику, — заявил Хамзаев.

Кроме того, по словам парламентария, в этот день россиянам нужно подготовить ребенка к школе, а затем успеть на работу и отметить праздник. Вопрос о выходном 1 сентября, по мнению Хамзаева, актуален и в контексте целей по укрепления семьи и традиционных ценностей. Депутат призвал обратить внимание на «важные даты в графике миллионов граждан».

День знаний является государственным праздником в России, однако при этом остается рабочим днем. В случае выпадения 1 сентября на воскресенье праздничные линейки, как правило, проводятся 2 сентября. Зачастую первые уроки у школьников начинаются не 1 сентября, а на следующий день. Студенты же учатся с первого дня осени.

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов допустил, что если до 1 сентября коронавирус будет распространяться быстрыми темпами, то региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения. Кроме того, по его словам, в День знаний дети из регионов с ухудшающейся эпидситуацией могут остаться дома, а не пойти на торжественную линейку.