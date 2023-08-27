В Госдуме предложили «развязать руки» банкам для борьбы с мошенниками Депутат Хамзаев предложил дать банкам новые полномочия для борьбы с мошенниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским банкам следует «развязать руки» и наделить их полномочиями блокировки любых переводов, где получатель вызывает подозрение, заявил в интервью изданию Lenta.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мнению, смена законодательного подхода позволит эффективнее бороться с мошенниками в сфере банкинга.

Есть успешная практика решения этой проблемы. Мошенники воруют у доверчивых граждан, обманывая их по телефону и списывая у них деньги. Ответственность за это стоит возложить на банки. Такой механизм в мире уже отработан. Все, что происходит по операциям с тех карт, на которые осуществляется перевод и с тех телефонов, с которых звонят, — об этом лучше всего знают сами банки, — указал депутат.

По его словам, если есть предпосылки к тому, что операция по переводу средств сомнительная, банки должны предупредить того, кто переводит деньги, или остановить сделку. При этом к реализации идеи следует подойти неповерхностно, подчеркнул Хамзаев. Он также напомнил, что финансовые организации активно развивают искусственный интеллект, что также может стать важным фактором борьбы с мошенниками.

Депутат полагает, что его инициатива должна иметь законодательное продолжение, в противном случае злоумышленники «вот так же продолжат воровать деньги у этих несчастных бедолаг».

Ранее стало известно, что телефонные мошенники воспользовались ситуацией с повышением ключевой ставки в России и стали предлагать жертвам большой процент по вкладам при переводе средств. По информации банка ВТБ, аферисты предлагают россиянам перевести деньги на «безопасный счет», на который будет поступать «кешбэк с накоплений».

Также россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в мессенджере Telegram. По словам экспертов, злоумышленники стали выманивать деньги у пользователей под видом обмена валюты. При этом используемые мошенниками инструменты позволяют им также получать личные данные граждан.