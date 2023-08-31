В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение ребенка Депутат ГД Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на лечение ребенка

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Родители должны иметь право тратить материнский капитал на лечение детей с серьезными заболеваниями, считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность расширения возможностей использования маткапитала. Она подчеркнула, что многие родители сталкиваются с необходимостью проведения дорогостоящей операции для своего ребенка, однако у них нет на это средств, передают «Известия».

В мой адрес поступают обращения граждан с предложениями о возможности использования средств маткапитала на лечение ребенка. Как отмечают заявители, зачастую родители сталкиваются с проблемами, связанными с необходимостью проведения дорогостоящей хирургической операции либо лечения новорожденного ребенка при наличии соответствующих медицинских показаний, — говорится в обращении Лантратовой Мишустину.

Депутат также отметила, что более 20% средств (~0,55 трлн рублей) из маткапитала на сегодняшний день не используются целевым образом, из-за чего государству приходится тратиться на их индексацию. Так, в 2022 году на индексацию этих сумм ушло 96,2 млрд рублей.

Кроме этого, Лантратова подчеркнула, что в нескольких регионах России уже действует система выплат на лечение ребенка в рамках региональной программы материнского капитала. Она предложила расширить эту практику до федерального уровня.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в ГД проект о повышении маткапитала на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего — до 1 млн. Авторы инициативы полагают, что дополнительная помощь семьям положительно повлияет на демографическую ситуацию. Размер маткапитала предложили повысить с 1 февраля 2024 года.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной. Глава государства указал, что необходимы дополнительные меры в сфере демографии.