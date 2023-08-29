В Госдуме предложили разрешить пожарным таранить припаркованные машины Депутат Колунов предложил дать пожарным право устранять препятствия во дворах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожарных необходимо наделить правом по своему усмотрению устранять препятствия на пути к горящим зданиям, в частности, если единственный проезд загроможден припаркованными машинами, заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, нововведение поможет сэкономить драгоценное время для спасения человеческих жизней.

Чуть ли не ежедневно мы слышим похожие новости из разных уголков России, когда пожарная машина не смогла подъехать к источнику возгорания из-за скопления припаркованных автомобилей. Когда речь идет о человеческих жизнях, о сохранении имущества, каждая секунда на счету. Мы, законодатели, обязаны дать пожарным право устранять препятствия на пути подъезда к горящим объектам, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в законе существует понятие «крайней необходимости», когда речь идет о спасении жизней, поэтому возможность сдвигать мешающие автомобили у пожарных есть и сейчас. Однако на практике возникают сложные юридические последствия. В связи с этим парламентарий предложил законодательно упростить процедуру и разрешить пожарным устранять препятствия по собственному усмотрению, если других путей объезда нет.

Следует оборудовать все пожарные машины специальными силовыми бамперами, способными, во-первых, таранить «мягко», с минимальным ущербом мешающим автомобилям, а во-вторых, защитить саму пожарную машину от повреждений. Такая возможность сэкономит драгоценное время, — пояснил Колунов.

Ранее, утром в понедельник, 28 августа, крупный пожар произошел в подмосковном Красногорске. Возгорание началось на крыше жилого дома и охватило порядка тысячи квадратных метров, перекинувшись на балкон одной из квартир. Спасатели эвакуировали жильцов.