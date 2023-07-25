В Госдуме предложили разрешить губернаторам создавать вооруженные отряды В Госдуме одобрили поправку о создании губернаторами вооруженных отрядов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У глав российских регионов может появиться право создавать вооруженные отряды для охраны порядка и помощи силовикам в период военного положения. Соответствующая поправка внесена в законопроект о повышении призывного возраста и одобрена комитетом Госдумы по обороне. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента

Согласно поправке, такие отряды будут существовать в виде специализированных государственных унитарных предприятий (ГУП), а в число их задач войдут охрана порядка и борьба с диверсантами. Таким предприятиям будут предоставлять во временное пользование боевое стрелковое оружие и боеприпасы. Вооружат тех сотрудников, у которых есть право на ношения оружия.

Средства на обеспечение подобных формирований предлагается выделять из федерального бюджета. Кроме того, субъекты сами смогут дополнительно их финансировать. Во втором и третьем чтении законопроект планируется рассмотреть сегодня, 25 июля.

Ранее сообщалось, что другой поправкой к указанному закону предлагается отказаться от переходного периода в повышении планки призывного возраста до 30 лет. Она тоже получила одобрение комитета ГД по обороне. Кроме того, депутаты решили не менять нижнюю планку призывного возраста с 18 лет на 21 год.