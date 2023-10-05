В Госдуме предложили разработать ипотечную программу для ветеранов Депутат Нилов предложил разработать программу «ветеранской» ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к членам кабмина с предложением разработать специальную ипотечную программу для ветеранов, сообщается в его Telegram-канале. По словам парламентария, он также намерен обратиться в Министерство обороны РФ, чтобы обсудить вопрос передачи пустующих земельных участков ведомства в пользование ветеранам боевых действий.

Прозвучало предложение ввести понятие специальной «ветеранской ипотеки» — с инициативой разработать такую программу обращусь в правительство. <...> Военная ипотека по закону доступна далеко не всем ветеранам боевых действий, ипотечные программы для молодой семьи — тоже довольно узкая категория, — уточнил депутат.

Нилов также подчеркнул, что ветеранам уже предоставляют земельные участки, однако данная программа действует лишь в ряде регионов страны, в том числе в Приморском крае. Данный вопрос обсуждался в ходе встречи депутата с членами региональных ветеранских организаций. Отмечается, что участники мероприятия поддержали законодательную инициативу об установлении единого Дня ветерана боевых действий, ранее выдвинутую ЛДПР.

Депутат Ярослав Нилов ранее заявил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект об установлении 1 июля Дня ветеранов боевых действий. По его словам, сегодня в России насчитывается свыше двух миллионов граждан из данной категории, однако единого дня памяти, посвященного участникам локальных вооруженных конфликтов, нет. Парламентарий уверен, что установление памятной даты поможет подчеркнуть важность ветеранского движения в российском обществе.