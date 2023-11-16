В Госдуме предложили разобраться с телефонами на уроках Володин предложил запретить телефоны на уроках во всех случаях, кроме экстренных

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уточнить перечень средств связи, которые будут ограничены для использования на уроках в школах. По его мнению, телефонами пользоваться на уроках можно только в экстренных случаях.

Мы должны сказать: телефоны использовать нельзя, кроме экстренных случаев, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса, — заявил Володин.

В конце октября вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Борис Чернышов, глава комитета по просвещению Ольга Казакова, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, а также сенаторы Лилия Гумерова и Ольга Забралова внесли в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий использование средств связи для обучающихся на уроках.

Профессор Евгений Белый заявил, что законопроект, который подразумевает ограничение прав учеников на использование мобильных устройств в школах, является взвешенным. По его словам, инициатива допускает возможность использования телефона в экстренных случаях и по разрешению преподавателя.

Между тем депутат Госдумы Сергей Леонов считает, что полный запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время занятий недопустим, хоть гаджеты и отвлекают детей от занятий. По его словам, у педагогов сегодня нет прав на то, чтобы отбирать у учеников средства связи.