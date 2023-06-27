В Госдуме предложили разморозить пенсионные накопления россиян Депутат Аксаков: замороженные пенсионные накопления можно будет переоформить в сбережения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может появиться программа долгосрочных сбережений, которая, в частности, даст право россиянам задействовать замороженные пенсионные накопления, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рассмотрение соответствующего законопроекта во втором чтении палата запланировала на 27 июня.

Законопроект, разрешающий негосударственным пенсионным фондам стать операторами программы долгосрочных сбережений, депутаты приняли в первом чтении месяц назад. Согласно документу, сбережения могут быть использованы гражданином в качестве дополнительного дохода или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, либо после 15 лет участия в программе. Формировать сбережения человек может самостоятельно как за счет взносов из личных средств, так и за счет ранее созданных пенсионных накоплений.

По словам Аксакова, программа предусматривает, что деньги, которые с 2014 года «пылятся» на счетах ПФР или НПФ, помогут россиянам увеличить доход и сэкономить на НДФЛ.

Эти деньги <...> будут инвестироваться, и вы сможете рассчитывать на доход. А те, кто управляет вашими деньгами в НПФ, обеспечат доходность, так как у них появится для этого стимул. Они будут более активно заниматься поиском более выгодных способов для вложений, — пояснил парламентарий.

При этом Аксаков уточнил, что сумма накоплений никак не лимитирована, поэтому «можно сколько угодно вкладывать деньги, при этом сохраняются все льготы по НДФЛ».

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам получать доход от материнского капитала — класть эти деньги на банковский счет, с которого можно будет снимать проценты.