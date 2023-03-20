В Госдуме предложили расширить льготы участникам СВО при поступлении в вузы Депутат Горячева: участники СВО должны получить льготы при поступлении в вузы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Льготы при поступлении в вузы должны получать не только дети участников спецоперации, но и сами военнослужащие, заявила в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, также поддержку должны получить дети, которым бойцы СВО приходятся отчимами или опекунами. Инициатива предложена фракцией «Новые Люди» в соавторстве с депутатами ЛДПР и КПРФ.

Мы предлагаем дать льготы по поступлению не только детям военнослужащих, но и тем военнослужащим, кто сам планирует поступать в высшее учебное заведение, — заявила Горячева.

Депутат добавила, что право на льготное поступление в вузы должны получить дети, чьи отчимы являются участниками СВО. Помимо того, поддержку должны получить дети, над которыми бойцы спецоперации установили опеку или попечительство. Помимо того, их предложили принимать без экзаменов в кадетские училища и корпуса, а также в суворовские и нахимовские военные училища.

Ранее сообщалось, что добровольцы СВО получили новые льготы. Они смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО без потери денежных средств, а также ​​получать бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. Соответствующие документы были опубликованы на порталах правительства и Центробанка.