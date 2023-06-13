В Госдуме предложили расширить критерии выдачи красного аттестата Депутат ГД Алтухов предложил расширить критерии выдачи красного аттестата в школах

Необходимо расширить критерии выдачи красных аттестатов учащимся и учитывать не только оценки за 9-11 классы, считает депутат Государственной думы Сергей Алтухов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он предложил предусмотреть антикоррупционные схемы. В качестве дополнительных критериев парламентарий назвал участие школьников во внеурочной деятельности и волонтерских проектах.

Хорошо бы предусмотреть антикоррупционные механизмы. При выдаче медали необходимо учитывать не только оценки за 9-11 классы, нужно расширить критерии отбора лучших учащихся. <...> Это участие во внеурочной деятельности и волонтерские проекты, а также получение призов на олимпиадах и научных конференциях, — подчеркнул депутат.

По словам Алтухова, сам стимул борьбы за пятерки может быть пагубным. Парламентарий считает, что нивелировать неудачи отличников на ЕГЭ можно только при повышении ценности красного аттестата. Так, сейчас при поступлении в московский вуз абитуриент, закончивший школу с отличием, может получить максимум пять дополнительных баллов: такое же преимущество дает сдача норм ГТО. Депутат добавил, что расширение критериев позволит избежать ситуаций, когда «тихие хорошисты с большими связями превращаются по одному звонку сверху в золотых медалистов».

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман ранее заявил, что отменять ЕГЭ или изменять выпускные экзамены на данный момент бессмысленно, потому что для детей «меньше стресса не станет». Депутат уточнил, что избегать перенапряжения бессмысленно, так как во взрослой жизни человек постоянно сталкивается с ним.