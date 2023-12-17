В Госдуме предложили включать в трудовой стаж службу в ЧВК Депутат ГД Исаев: службу в ЧВК можно включить в трудовой стаж

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Службу в частной военной компании в зоне СВО необходимо включать в трудовой стаж, считает замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, для этого можно применить опыт подтверждения специальной комиссией трудового стажа жителей новых регионов.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы уравнять всех участников СВО. Сейчас же те, кто участвовал в боевых действиях по линии ЧВК, не попали в учет Министерства обороны.

У нас есть хороший опыт. <...> Мы понимали, что в условиях ЛНР, [ДНР], тем более Запорожской и Херсонской областей, подтвердить стаж будет крайне сложно. Мы сказали, что будет межведомственная комиссия, которая будет иметь право по свидетельским показаниям и иным источникам подтверждать без документов наличие стажа, — сообщил Исаев.

Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцам ЧВК не дают статус участника боевых действий, потому что юридически они отсутствуют в России. По его словам, такая ситуация с ЧВК является пробелом, допущенным Минобороны. Он отметил, что бойцы таких формирований должны иметь все права наравне с военными,