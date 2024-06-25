В Госдуме предложили проверить всех чиновников Дагестана на полиграфе Депутат Хамзаев: надо проверить на склонность к экстремизму чиновников Дагестана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нужно проверить на полиграфе всех чиновников Дагестана, считает депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Как он отметил в беседе с НСН, так можно будет выявить склонность к экстремизму.

Парламентарий объяснил, что чиновники должны соблюдать установки, которые им дает глава республики. Проверки на полиграфе необходимы для противодействия экстремизму и терроризму. Как стало известно, в теракте принимали участие дети и племянник главы Сергокалинского района, поэтому нужно проверить всех остальных во главе республики.

Для него это информация не была секретной. Там были и другие лица, которые об этом знали, имена называть не будем, проверка идет. Да, нужно ревизию провести, я бы их вообще на полиграф посадил, а после этого уже принимал бы решение, оставлять их на своих местах или нет, — отметил депутат.

Хамзаев добавил, что такой проверкой будут заниматься правоохранительные органы, администрация главы правительства Дагестана, управление внутренней политики и антикоррупционная комиссия. Проверять на склонность к экстремизму нужно отдельных личностей, заключил депутат.

Ранее Султан Хамзаев заявил, что нужно восстановить разрушенные в ходе теракта храмы и синагоги в Дагестане. Он отметил, что также нужно оказать помощь семьям, где погибли люди.