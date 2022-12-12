В Госдуме предложили проверить все крупные ТЦ России после пожаров в Москве Депутат Госдумы Толмачев предложил проверить все крупные ТЦ России после пожаров в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все крупные торговые центры России следует проверить после серии пожаров в Москве и Подмосковье, такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, в этом случае вопрос стоит не о запрете эксплуатации зданий или приостановлении деятельности бизнеса, а о том, чтобы помещения и граждане были защищены.

В сложившихся условиях необходимо проверить и ТЦ, и крупнейшие торговые площадки, склады, пункты отгрузки, другие потенциально пожароопасные объекты и не только. В этом я вижу ключевой момент обеспечения безопасности в объектах массового скопления людей, а также на складах товаров, материалов и различных грузов, — сказал Толмачев.

Депутат отметил, что вопрос об оснащении зданий дополнительными видеокамерами, сигнализацией, датчиками движения и дыма заслуживает отдельного обсуждения, поскольку дооснащение повлечет за собой финансовые расходы, что чаще всего «зашивается собственниками зданий в стоимость аренды, а далее — в чеки для покупателей».

По факту оплачивать дооснащение будут посетители торговых центров. Поэтому считаю, что именно этот вопрос пока стоит обдумать более тщательно, чтобы наших граждан не нагружать лишними опосредованными тратами. Но вот проведение проверки пожарной безопасности лишний раз точно не повредит, а явно позволит предотвратить и устранить куда более существенные угрозы, — отметил Толмачев.

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