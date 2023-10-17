В России предложили проверить Чубайса на вывод капитала из страны Депутат Хамзаев предложил проверить Чубайса на вывод капитала из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Необходимо проверить работу экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России», а также возможный вывод капитала из страны им или же его родственниками, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий заявил, что направит соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ.

Хамзаев задался вопросом, на какие деньги Чубайс путешествует по миру и оказывает гуманитарную помощь. Нет сведений о том, как экс-глава «Роснано» скопил себе такую большую финансовую подушку, подчеркнул депутат.

Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена, — отметил Хамзаев.

Ранее Чубайса с супругой Авдотьей Смирновой заметили во время раздачи гуманитарной помощи пострадавшим во время атаки ХАМАС жителям Израиля. После этого руководство «Роснано» заподозрили в преднамеренных убытках. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев заявил, что корпорация допустила ошибки, которые привели к огромному ущербу. По словам Гаджиева, инициированная депутатами проверка призвана установить виновных и привлечь их к ответственности.