В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам Вице-спикер ГД Даванков: метро Москвы по пятницам должно работать до 03:00

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работу московского метро по пятницам следует продлить до 3 часов ночи, с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. По его мнению, эта мера позволит большему числу водителей автомобилей не садиться пьяными за руль и снизит число ДТП. Письмо соответствующего содержания он направил руководителю департамента транспорта столицы Максиму Ликсутову, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Прошу Вас рассмотреть возможность увеличить время работы московского метрополитена до 03:00 по пятницам, — говорится в обращении депутата.

Даванков также добавил, что его инициатива позволит гражданам сэкономить деньги на вызов такси до дома «на фоне существенного роста стоимости поездки» на данном виде транспорта. Депутат подчеркнул, что продление работы метро в пятницу даст людям возможность «насладиться концертами, спортивными событиями и прочими развлекательными мероприятиями», не переживая о том, что им не на чем будет добраться до дома среди ночи.

По данным Росстата, стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет. В июне она составила 32,53 рубля в расчете на один километр пути. Самый большой рост цен был зафиксирован в первой половине 2023 года — на 4,03%.

Ранее Даванков обратился к зампреду правительства Татьяне Голиковой с просьбой снять все коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий и других массовых акций в регионах России. Он отметил, что во многих субъектах РФ по-прежнему действует режим «повышенной готовности», но это не мешает властям проводить праздничные концерты.