В Госдуме предложили продлить действие документов мобилизованных Миронов предложил продлить срок действия паспортов и водительских прав мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил продлить срок действия документов мобилизованных граждан, который истек за время прохождения ими воинской службы. Свою инициативу он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет о российском и заграничном паспортах, а также национальном водительском удостоверении. По мнению Миронова, эти документы должны продолжать действовать на протяжении трех месяцев после того, как их владелец будет демобилизован.

Одновременно предлагается перечисленные документы считать действующими в течение трех месяцев по окончании прохождения гражданином военной службы в рамках частичной мобилизации, — цитирует агентство послание Миронова на имя главы правительства.

Ранее парламентарий предлагал отменить отсрочку от призыва по мобилизации для депутатов и сенаторов. Свою инициативу он объяснил тем, что необходимо удовлетворить спрос общества на справедливость. Сенатор от Крыма Сергей Цеков эту идею поддержал, а его коллега Андрей Клишас назвал предложение Миронова «чистым популизмом» и отметил, что депутатам, желающим участвовать в СВО, и так ничего не мешает сдать мандаты и отправиться в зону боевых действий.