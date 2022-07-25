В Госдуме предложили признать Украину террористическим государством «Справедливая Россия» предложила признать Украину террористическим государством

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Депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную Думу законопроект о признании Украины террористическим государством, пишет Lenta.ru со ссылкой на релиз пресс-службы партии. Для этого предлагается ввести в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».

Глава партии Сергей Миронов считает, что государство должно признаваться террористическим, если оно ответственно за взрывы, поджоги или иные опасные для людей действия, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества, а также за призывы к отчуждению части территории России. Имущество, принадлежащее гражданам государства, признанного террористическим, должно конфисковываться для возмещения ущерба пострадавшим от действий властей такой страны. Аналогичные меры предлагается предпринимать в отношении стран — пособников терроризма.

Совершенно очевидно, что сегодня ВСУ на приграничных территориях с Россией, ДНР, ЛНР, освобожденных территориях Украины осуществляют действия, которые имеют все признаки террористических актов, — отметил Миронов.

Ранее спикер палаты представителей законодательного органа Нэнси Пелоси в телефонном разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном заявила, что в случае если Госдепартамент США не признает Россию страной — «спонсором терроризма» из-за событий на Украине, это сделает американский конгресс. Позже депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман объяснил, что Пелоси таким образом пытается отвлечь внимание электората от провальной внутренней экономической политики Демпартии.