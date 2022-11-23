Комиссия Госдумы предложила признать экстремистскими 30 НПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Пискарев

Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела России призвала признать экстремистской деятельность 30 неправительственных организаций из 16 недружественных стран, заявил в ходе заседания комиссии ее глава Василий Пискарев. По его словам, данные НПО находятся под контролем НАТО и нацелены на подрыв России изнутри, передает РИА Новости.

Комиссия Госдумы <...> завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. <...> Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри, — сказал Пискарев.

Речь идет о таких организациях, как Svoboda Alliance, «Русская Америка за демократию в России», проект «Ковчег», «Датские друзья демократической России», Евразийская ассоциация снижения вреда, ассоциация RUHelp — Russians against the war, сообщество Free Russia NL, фонд «Дом прав человека», движение Demokrati-Ja и Форум свободной России. Как утверждает Пискарев, данные НПО провоцировали беспорядки в стране, а также вмешивались в выборы и вовлекали подростков в деструктивную деятельность.

Ранее депутат Мосгордумы Евгений Ступин написал обращение к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить директора вещания канала RT Антона Красовского на экстремизм. Ранее сотрудник телеканала заявил о необходимости «жечь и топить» украинских детей. Ступин считает, что проверка в адрес Красовского необходима для того, чтобы подобные высказывания не стали нормой в российском обществе.

Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Красовского.