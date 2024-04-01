В Госдуме предложили присвоить СВО статус контртеррористической Шеремет: СВО должна получить статус контртеррористической после ЧП в «Крокусе»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Спецоперации на Украине необходимо присвоить статус контртеррористической из-за причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет. По словам парламентария, которые приводит РИА Новости, с украинской стороны исходит террористическая угроза.

С учетом появившихся фактов причастности Украины к теракту в Подмосковье, считаю целесообразным рассмотреть вопрос изменения статуса специальной военной операции на контртеррористическую (КТО), — сказал депутат.

Шеремет добавил, что статус КТО поможет перейти на новый формат борьбы с терроризмом. Кроме того, он приравняет западных союзников Киева, которые поддерживают украинскую армию, к соучастникам и спонсорам международного терроризма.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил признать все государство Украина террористической организацией. Парламентарий добавил, что Киев постоянно покушается на жизнь гражданского населения РФ.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след. Он уточнил, что специалисты будут и дальше прорабатывать эту версию, чтобы выяснить правду. Пока есть все основания говорить о причастности украинской стороны к этой трагедии, отметил он.