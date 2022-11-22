В Госдуме предложили присваивать российским хакерам воинские звания Депутат ГД Гусев предложил давать хакерам воинские звания и госнаграды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале предложил присваивать отечественным хакерам воинские звания. Поводом для инициативы послужил взлом участниками хакерской группировки XakNet серверов Минфина Украины.

Так им за это надо давать очередные воинские звания и государственные награды! И неважно, где находится такой русский программист: на Украине, в Тбилиси, в Эмиратах или еще где-то, — написал парламентарий.

Он добавил, что российские программисты «лучшие в мире и все это знают». При этом депутат посетовал на то, что они уезжают за рубеж, опасаясь отправки на воинскую службу.

О взломе серверов Минфина Украины группировка XakNet сообщила накануне. По словам хакеров, операция заняла несколько месяцев. Им удалось добыть более свыше миллиона файлов электронного документооборота. Архив взломщики передали «куда надо» с целью исследования данных. Они также отметили, что Киев обнаружит утечку данных только после публикации о взломе, «когда будет уже поздно».