В Госдуме предложили пресекать поддельные протоколы собраний жильцов

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

В Комитете Госдумы по ЖКХ подготовили комплексный законопроект, который должен пресекать поддельные протоколы общедомовых собраний жильцов, делая их более прозрачными. Уведомление о предстоящем собрании должно за 10 дней появиться в системе ГИС ЖКХ, а решения по итогам собрания должны быть размещены в интернете, где соседи смогут увидеть результаты по каждой квартире. Если у кого-то из собственников появятся сомнения в подлинности протокола, он имеет право обратиться в жилинспекцию, объяснила «Парламентской газете» зампред Комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Так люди смогут убедиться, что их голоса посчитали правильно и что они вообще участвовали в собрании, поскольку сейчас бывает, что мнение искажается или появляются подписи тех, кто вообще не голосовал, — отметила депутат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Павел Качкаев рассказал, каким образом будут наказывать фальсификаторов итогов голосования на общих собраниях. По его словам, депутаты разрабатывают отдельную статью, которая вводит за это ответственность. Наказание может быть и административным, и уголовным. Ответственность по УК наступит, если нарушитель ранее уже получал административное взыскание, пояснил парламентарий.

Размер задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на сегодняшний день достиг 1,4 трлн рублей. Замглавы Минстроя Алексей Ересько заявил, что часть этих долгов взыскать невозможно. Он пояснил, что речь идет о долгах по предприятиям и объектам недвижимости, которые в настоящее время уже не существуют.