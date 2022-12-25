В Госдуме предложили повысить налоги для тех, кто не служил в армии Депутат Госдумы Нилов предложил повысить налоги для не служивших в армии россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель главы фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов предложил повысить налоги для россиян, которые не служили в армии, сообщает РИА Новости. Депутат также поддержал инициативу о повышении налоговых выплат и лишении преференций для россиян, уехавших из России.

Озвучивал еще несколько месяцев назад, чтобы дополнительное налогообложение было введено для тех, кто в армии не служил и по этой причине не подлежит мобилизации, — сообщил Нилов.

Депутат считает несправедливым тот факт, что одни граждане РФ служат в армии и подлежат мобилизации, в то время как другая часть населения просто «косит от армии».

Тем, кто сбежал из страны, для них новые льготы не должны распространяться, — добавил представитель СРЗП.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил о том, что депутаты нижней палаты парламента приступили к разработке проекта закона об отмене преференций для людей, покинувших Россию, в том числе после начала специальной военной операции. Он предложил ввести для них повышенную ставку налогообложения.