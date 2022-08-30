В ГД предложили повысить маткапитал и расширить сферы его использования Депутат Бессараб: необходимо постепенно повышать выплаты по маткапиталу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что необходимо увеличивать размеры выплат матерям за рождение детей, а также расширять сферы их использования, однако делать это нужно постепенно. По ее словам, из-за непростой ситуации в стране приходится быть особо аккуратными, балансируя между интересами разных групп населения, пишет «Радио 1».

Депутат напомнила, что материнский капитал по поручению президента России Владимира Путина ежегодно индексируется на уровень не ниже инфляции.

Конечно, нужно расширять сферу применения материнского капитала. Изначально его можно было израсходовать в основном на улучшение жилищных условий. Сейчас же можно не только приобрести дом, но и вложить его (маткапитал. — NEWS.ru) в строительство, в том числе на семейном садовом участке. Конечно, цели будут расширяться, — заверила парламентарий.

В Госдуме РФ ранее предложили сделать выплату по материнскому капиталу бессрочной, а также увеличить выплачиваемую сумму на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей. В настоящее время программа действует до конца 2026 года. Депутаты также хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 миллиона рублей.