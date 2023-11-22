В Госдуме предложили посмертно наградить актрису Меньших Депутат Драпеко: необходимо посмертно наградить актрису Меньших

Фото: vk.com/polina_menshikh

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила посмертно наградить актрису Полину Меньших, погибшую в Донбассе. В разговоре с «360» она подчеркнула, что артистка сознательно рисковала своей жизнью, поэтому ее поступок можно считать героическим.

Полина — это тот уникальный случай, когда она сознательно рисковала жизнью. Это героический поступок, который нужно отметить, — отметила парламентарий.

По мнению депутата, волонтеры и актеры, приезжающие в зону специальной военной операции на Украине, подвергают себя смертельной опасности. Драпеко уточнила, что важно поощрять их за это еще при жизни.

Я считаю, что артисты и волонтеры, выезжающие в зону боевых действий, тоже подвергают свою жизнь опасности. Конечно, нужно поощрять не только погибших, но и живых, — заключила парламентарий.

Российская актриса и хореограф Полина Меньших 19 ноября погибла в ДНР в результате обстрела. Отмечается, что за обстрел несет ответственность 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ под командованием полковника Дмитрия Храпача. По имеющимся данным, артистка приехала с концертом к военным на День ракетных войск и артиллерии. Как рассказали очевидцы, в результате начавшегося обстрела одной ракетой «разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену».