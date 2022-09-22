В Госдуме предложили пополнять запасы Росгвардии за счет мобилизованных Депутат Хинштейн призвал отправлять мобилизованных на службу в Росгвардию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Хинштейн

Мобилизованных граждан следует отправлять на службу во внутренние войска России, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его мнению, меры позволят насытить фронт опытными ветеранами силовых ведомств.

Сегодня в стране — десятки тысяч ветеранов СОБР и ОМОН, находящихся в призывном возрасте. Большинство из них имеет реальный боевой опыт. Многие <...> готовы были бы вернуться на службу, но именно туда, где их знание и профессионализм будут востребованы в полном объеме. Люди хотят быть максимально полезны Родине! И в этом стремлении их надо всемерно поддерживать, — считает Хинштейн.

В качестве примера он привел опыт своего коллеги, депутата Юрия Швыткина. Тот находился в должности командира Красноярского ОМОН и увольнялся полковником милиции, однако в запасе Минобороны он состоит в звании капитана. В рамках действующего законодательства его можно мобилизовать только по прежней специальности. По мнению Хинштейна, это несправедливо, именно поэтому необходимо разработать инициативы для зачисления мобилизованных в ряды сотрудников Росгвардии.

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно подписанному им указу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, уже проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, предполагается призвать 300 тысяч человек, находящихся в запасе, что составляет 1% имеющихся резервов.