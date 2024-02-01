Бюджет России предложили пополнить за счет фильма «Мастер и Маргарита» Депутат ГД Делягин предложил национализировать фильм «Мастер и Маргарита»

Фото: «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил Telegram-каналу SHOT, что фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» нужно национализировать, а деньги с его проката направить в российский бюджет. По словам парламентария, режиссер картины поддерживал ВСУ.

Человек получил деньги, снял фильм. При этом, как я понимаю, поддерживал ВСУ и во всех смертных грехах расписывался, в ненависти к России. Если это действительно так, так национализируйте этот фильм к чертовой матери, — заявил Делягин.

Депутат считает, что прибыль с этого фильма должны получать россияне, «которых так сильно ненавидит» режиссер. Ранее в Сети распространился скрин поста Локшина, в котором он поддержал Украину и пожелал ей одержать победу в конфликте. Запись была опубликована на странице режиссера 24 февраля 2023 года, через год после начала спецоперации.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Михаил Шолохов ранее высказал мнение, что фильм «Мастер и Маргарита» не нужно запрещать или снимать с проката. Депутат обратил внимание, что прокатное удостоверение было выдано фильму, а не режиссеру.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в российский прокат 25 января. В первые выходные картина собрала более 420 млн рублей.