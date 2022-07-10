Милонов предложил помыть дихлофосом стадион после концерта «Би-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил помыть дихлофосом и хлоркой стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге после выступления группы «Би-2», пишет URA.RU. Накануне музыкальный коллектив выступил на стадионе после матча за Суперкубок России по футболу, после чего артистов освистали фанаты на трибунах.

Позор. Мне стыдно. Я вернулся из Донбасса только что, там хоронили детей, которых украинские подонки расстреляли, и тут же люди, которые одобрительно относятся к этим подонкам, они выступают в Петербурге. Это унижение достоинства петербуржцев, — высказался депутат.

Милонов также призвал наказать тех, кто согласовал концерт «Би-2».

Ранее группа «Би-2» отказалась выступать в Омске за 15 минут до начала концерта. Коллектив не согласился выходить на сцену из-за баннера с надписью «Za президента».