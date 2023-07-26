В Госдуме предложили помочь малообеспеченным одеть детей к школе Депутат ГД Лантратова предложила ввести единый сертификат на школьную форму для малообеспеченных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует ввести единый сертификат для малообеспеченных и многодетных семей на покупку школьной формы, с таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она намерена подготовить соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова. В беседе с «Парламентской газетой» депутат подчеркнула, что подготовка к учебному году является большой статьей расходов для родителей.

Подготовка ребенка к школе является существенной статьей расходов для всех родителей, а для малообеспеченных и многодетных — настоящим испытанием, которое приводит к долгам и жесточайшей экономии, — пояснила парламентарий.

Сейчас решение о компенсации расходов на покупку школьной формы власти регионов принимают самостоятельно. Так, в Подмосковье в этом году выплата составит 10 тысяч рублей, что в три раза больше прошлогодней, а в Санкт-Петербурге многодетные родители могут рассчитывать на покупку школьной формы и спортивных костюмов по 5621 рублю.

При этом, по информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средняя стоимость так называемого школьного набора в среднем будет составлять более 13 тысяч рублей. Там подчеркивают, что цены выросли примерно на 7% в сравнении с 2022 годом. Эксперты тем временем заявляют, что стоимость школьной формы поднялась на 20%, цены на рюкзаки выросли на 8%, а на дневники — на 3%.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России планируют ввести ГОСТ на школьную форму. Эксперты организации представят финальную редакцию стандарта на форму. Отмечается, что производители, которые захотят маркировать свои товары таким образом, будут обязаны следовать требованиям нового ГОСТа.