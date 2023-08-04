В Госдуме предложили полностью запретить вейпы Депутат ГД Нилов предложил полностью запретить продажу вейпов

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В ЛДПР намерены в ходе осенней сессии предложить полностью запретить продажу вейпов, рассказал заместитель руководителя фракции, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что принятых законов о запрете рекламировать электронные средства потребления никотина и об увеличении штрафов за их продажу детям недостаточно.

Мы считаем, что этого недостаточно, и нам надо вернуться к идее полного запрета. Эта гадость травит людей изо дня в день. Растет число онкологических заболеваний, случаев детской инвалидности. Это опасные игрушки, которые привлекают детей яркостью, красивой формой, — пояснил парламентарий.

Он выразил сомнение, что маленькие магазины и маркетплейсы действительно перестанут продавать вейпы несовершеннолетним. Депутат подчеркнул, что такие результаты уже показали прошедшие проверки. Нилов уточнил, что, если принятые нормы не начнут действовать, то фракция будет настаивать на полном запрете продажи и производства вейпов в России.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее предупредил, что курение электронных сигарет особенно негативно отражается на организме подростков. По его словам, вейпы наносят удар легким, сердцу и другим органам, а также приводят к снижению умственных способностей.