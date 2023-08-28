В Госдуме предложили поднять материнский капитал до 1 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили увеличить размер материнского капитала в России на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, на второго и третьего — до 1 млн рублей, сообщает RT. Парламентарии считают, что поднять размер маткапитала можно с 1 февраля 2024 года.

Свое предложение законодатели объяснили намерением оказать реальную дополнительную помощь семьям, что в конечном итоге положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что программа материнского капитала вводилась для того, чтобы решать демографические вопросы, стимулировать рождаемость, поддерживать институт материнства, детства.

С учетом того что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учетом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей, — рассказал Нилов.

Ранее руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России следует отменить любые ограничения на использование материнского капитала. По ее мнению, семьи могли бы тратить деньги на разного рода проекты, которые до сих пор откладывали. В частности, россияне могли бы заняться покупками отечественных автомобилей.