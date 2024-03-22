В Госдуме предложили платить студенческим семьям за рождение детей Депутат Останина предложила финансово поддерживать студенческие семьи с детьми

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Студенческие семьи следует финансово поддерживать после появления детей, чтобы стимулировать рождаемость, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В беседе с «Радио 1» парламентарий предложила распространить меры поддержки, которые ввел губернатор Калининградской области Антон Алиханов, на все регионы.

Я вот была в Калининграде, и там губернатор Алиханов ввел такую меру. 345 тысяч рублей сразу, разовая выплата при рождении ребенка в студенческой семье. И 20 тысяч три года потом выплачивается ежемесячно в семье, где родился ребенок. Поэтому надо транслировать ее на всю Россию, — рассказала депутат.

Останина отметила, что защита многодетных семей является вопросом государственной важности, а не только полномочием регионов. По ее словам, надо дорабатывать действующие законы, чтобы в них не оставалось шероховатостей. Так, важно добиться, чтобы поддержка многодетным семьям оказывалась вплоть до исполнения младшему ребенку 18 лет, а не старшему.

Социолог Анатолий Антонов ранее предположил, что для обеспечения устойчивого прироста российского населения потребуется примерно 30 лет, даже если начать реализацию эффективной демографической программы уже сейчас. Эксперт предложил воспитывать детей как будущих отцов и матерей.