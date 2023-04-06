В Госдуме предложили пересмотреть условия назначения досрочной пенсии Депутат ГД Оглоблина предложила назначать пенсию досрочно родителям умерших детей-инвалидов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Право досрочно выходить на пенсию необходимо распространить на родителей, чьи дети-инвалиды умерли до восьмилетнего возраста, предложила депутат Госдумы Юлия Оглоблина. Она отметила, что такое решение не сильно повлияет на государственный бюджет, но при этом станет значительной поддержкой для людей, сообщает «Парламентская газета».

Даже по самым грубым подсчетам, увеличение числа получателей данной меры поддержки не превысит одного процента от их нынешнего количества в случае внесения изменений в действующее законодательство. Однако для каждого конкретного гражданина, прошедшего через это тяжелейшее испытание, станет серьезной поддержкой со стороны государства, — уточнила парламентарий.

Со своим предложением депутат обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову. Предполагается, что изменения можно внести в закон «О страховых пенсиях». Сейчас один из родителей или опекунов имеет право досрочно получать пенсию, если воспитывал ребенка с инвалидностью до восьмилетнего возраста. Мать может выйти на пенсию с 50 лет, если ее трудовой стаж не менее 15 лет, отец — в 55 лет при стаже от 20 лет. Опекунам назначают пенсию на год раньше за каждые полтора года опеки, но не больше, чем на пять лет.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский пояснил, что восьмилетний возраст ребенка в законе прописан не просто так. Это связано с тем, что медики считают, что в этом возрасте происходит переход от критической фазы заболевания к менее опасной. При этом эксперт отметил, что нельзя подводить все семьи, в которых есть дети с инвалидностью, под общий стандарт.

Я за то, чтобы состоялась дискуссия, были приведены конкретные аргументы, статистика по всей России, — уточнил Рязанский.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов предполагает, что увеличение числа тех, кто досрочно получает пенсию, может стать большой нагрузкой для бюджета. Парламентарий отметил, что нужно изучить предложение, чтобы понять его целесообразность.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии. Об этом говорится в постановлении правительства. Ожидается, что за год их рост составит 13,5%.