В Госдуме предложили пересмотреть систему организации детского отдыха Депутат Бессараб: для развития детских лагерей нужна государственная поддержка

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В России необходимо пересмотреть систему организации детского отдыха и оказать лагерям государственную поддержку, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметила, что цены на путевки выросли после отмены программы детского кешбэка, а также на фоне повышения МРОТ, так как персоналу в детских лагерях стали платить больше.

Без поддержки государства невозможно ни «держать цены», ни тем более развивать отрасль. Между тем это будущее здоровье нации, а значит, вернуться к вопросу придется, — заметила парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко согласилась с мнением коллеги о том, что меры поддержки детскому отдыху не оказываются. Она добавила, что в комитете уже идет работа над новыми программами, чтобы остановить рост цен на путевки и предотвратить закрытие детских лагерей. В том числе законодатели хотят закрепить понятие «организованная перевозка групп детей». Костенко пояснила, что сейчас нет единого государственного подхода, поэтому перевозчики могут устанавливать свои правила.

Прокурор Надеждинского района Приморского края ранее предъявил иск к собственникам земельных участков на месте бывшего детского лагеря «Космос» о признании недействительными сделок по их приобретению как незаконных. Общая площадь участков на полуострове Де-Фриз составляет 0,7 га.