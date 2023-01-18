В Госдуме предложили переселять людей, которым некомфортно жить на Байкале Депутат ГД Фетисов предложил переселять людей, которым некомфортно жить на Байкале

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Фетисов

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил переселять людей, которые испытывают неудобства от проживания на Байкальской природной территории, передает ТАСС. Парламентарий добавил, что любое вмешательство в экосистему Байкала может привести к непоправимым последствиям. Он выступил против создания пятизвездочных отелей и расширения дорожной сети в регионе.

Там живет 150 тысяч человек, если у них какие-то неудобства есть, то, может быть, проще будет переселись этих людей, но точно не создавать там пятизвездочные отели, не расширять дорожную сеть — это то, что нарушит вообще защитную зону озера Байкал, — сказал Фетисов.

Парламентарий отметил, что отели вблизи Байкала создают рабочие места для местных жителей, но негативно влияют на экологию озера. Он призвал выделять больше средств для создания очистных сооружений.

С 11 января факт выброса мусора на обочину из окна автомобиля будет фиксироваться при помощи камер фото- и видеофиксации. Соответствующие поправки были внесены в статью 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), ранее рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, за такие правонарушения гражданам может грозить административный штраф, а ИП и юридическим лицам — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.