В Госдуме предложили переименовать Финский залив Депутат Нилов предложил переименовать Финский залив из-за действий Хельсинки

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Переименовать Финский залив в Кронштадтский или Невский предложил депутат Госдумы Олег Нилов, передает «Московский комсомолец». По его словам, это станет ответом на недружественные действия со стороны Хельсинки.

Есть предложение вернуть ему название — Невский. А 300 лет назад, в 1723 году, Петр I своим указом назвал этот залив, основывая Кронштадт, Кронштадтским, — заявил российский парламентарий.

Финляндия изначально закрыла на границе с РФ четыре КПП до 18 февраля 2024 года, объяснив решение наплывом нелегальных мигрантов. 22 ноября финские власти решили закрыть еще три из оставшихся пунктов пропуска до 23 декабря 2023 года. Открытым остался только КПП «Рая-Йоосеппи» («Лотта»), но в Хельсинки не исключили возможность полного закрытия пропускных пунктов на границе.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия 29 ноября получила ноту от Финляндии о намерении закрыть последний работающий пункт пропуска на границе. По ее словам, решение вступит в силу 30 ноября.

Захарова ранее сообщила, что Финляндия закрытием КПП на границе с Россией отгородила себя от мирового большинства. Дипломат также отметила, что финские власти, желая подпортить отношения с Москвой, ударили по собственным же гражданам.