В Госдуме предложили переименовать День воинской славы 3 сентября Госдума предложила переименовать День воинской славы 3 сентября в День победы над Японией

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Как сказано в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Госдумы, формулировка о победе над милитаристской Японией отражает в том числе принцип исторической справедливости.

Важно подчеркнуть указание в наименовании праздника именно на "милитаристскую Японию", то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим, свержение которого <…> не было направлено против мирных жителей Японии, – сказано в документе.

Ранее архив внешней политики России рассекретил документы, в которых содержится информация о создании японцами в годы Второй мировой войны технологий убийств средствами бактериологической войны, в том числе специальной трости, с помощью которой хотели заражать людей чумными блохами.